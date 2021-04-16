Джон Корбетт повертається до ролі Ейдана в серіалі "Секс і місто"

Американський актор Джон Корбетт, виконавець ролі Ейдана Шоу в серіалі "Секс і місто", підтвердив свою участь у зйомках продовження кінострічки.

В інтерв'ю виданню Page Six 59-річний актор сказав, що готовий зніматися в новому сезоні. За його словами, він з'явиться в декількох епізодах, і йому подобається команда, яка "дуже добре до нього ставиться".

Майстер меблевих справ Ейдан раніше засвітився в третьому сезоні серіалу "Секс і місто". Деякий час він був коханим Керрі, але врешті-решт вона йому зрадила з Містером Бігом. Також герой Корбетта з'явився в другій частині повнометражної версії картини, де він зустрівся з Керрі на східному ринку в Абу-Дабі. Але все ж дівчина повертається до Містера Біга в Нью-Йорк.

"Я завжди знав, чим цим все закінчиться. Для мене Нью-Йорк – це п'ятий головний персонаж серіалу. Керрі повинна була залишитися з Нью-Йорком, а Містер Біг – це і є Нью-Йорк", – розповів актор про фінал картини.

Зазначимо, що загалом Корбетт знявся у 22 епізодах серіалу.

Загалом Корбетт знявся у 22 епізодах серіалу

"Секс і місто" – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в етер з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американський актор Кріс Норт, який зіграв у серіалі "Секс і місто" роль містера Біга – чоловіка мрії Керрі Бредшоу, не з'явиться в нових епізодах шоу.