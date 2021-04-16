Джон Корбетт возвращается к роли Эйдана в сериале "Секс в большом городе"

Американский актер Джон Корбетт, исполнитель роли Эйдана Шоу в сериале "Секс в большом городе", подтвердил свое участие в съемках продолжения киноленты.

В интервью изданию Page Six 59-летний актер сказал, что готов сниматься в новом сезоне. По его словам, он появится в нескольких эпизодах, и ему нравится команда, которая "очень добра к нему".

Мастер мебельных дел Эйдан ранее засветился в третьем сезоне сериала "Секс в большом городе". Некоторое время он был возлюбленным Кэрри, но в конце концов она ему изменила с Мистером Бигом. Также герой Корбетта появился во второй части полнометражной версии картины, где он встретился с Кэрри на восточном рынке в Абу-Даби. Но все же девушка возвращается к Мистеру Бигу в Нью-Йорк.

"Я всегда знал, чем этим все закончится. Для меня Нью-Йорк – это пятый главный персонаж сериала. Кэрри должна была остаться с Нью-Йорком, а Мистер Биг – это и есть Нью-Йорк", – рассказал актер о финале картины.

Отметим, что всего Корбетт снялся в 22 эпизодах сериала.

Всего Корбетт снялся в 22 эпизодах сериала

"Секс в большом городе" – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский актер Крис Норт, сыгравший в сериале "Секс в большом городе" роль мистера Бига – мужчину мечты Кэрри Брэдшоу, не появится в новых эпизодах шоу.