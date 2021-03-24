Disney перенесла прем'єру "Чорної вдови" та кількох інших фільмів

Американська кіностудія The Walt Disney Company перенесла прем'єру фільму "Чорна вдова" з 7 травня на 9 липня 2021 року. Він вийде одночасно і в кінотеатрах, і на платформі Disney+.

Як пише Deadline, студія також відклала реліз інших своїх картин. Так, стрічка "Головний герой" з Раяном Рейнольдсом вийде 13 серпня (прем'єру планували на 21 травня), а "Глибокі води" – 14 січня 2022 року (планували на 13 серпня).

Фільм "King's Man: Початок" перенесли з 20 серпня на 22 грудня, а "Шан-Чі та легенда десяти кілець" – з 8 липня на 3 вересня.

Також реліз детектива "Смерть на Нілі" за Агатою Крісті перенесли на 11 лютого 2022 року (з 17 вересня).

Прем'єра кримінальної комедії "Круелла" з Еммою Стоун відбудеться, як і планувалося – 28 травня. Стрічка вийде на Disney+ і в кінотеатрах. При цьому, в стримінговому сервісі подивитися цей фільм, а також "Чорну вдову" можна буде лише за додаткову плату, а не за передплатою.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше кінокомпанія Warner Bros. опублікувала тизер-трейлер своїх головних прем'єр 2021 року. Так, серед них "Годзілла проти Конга", "Матриця 4", "Загін самогубців: Місія навиліт", екранізації гри Mortal Kombat ("Смертельна битва") та інші.