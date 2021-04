BAFTA-2021: стали відомі переможці кіномпреміі

У неділю, 11 квітня, відбулася 74-а церемонія вручення премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв – BAFTA.

Через пандемію коронавірусу захід провели в гібридному форматі: перший його день відбувся онлайн 10 квітня, тоді як головні номінації – "Найкращий фільм" і "Найкращий британський фільм" – оголосили 11 числа у концертному залі Альберт-хол в Лондоні. Про це повідомляється на офіційному сайті BAFTA.

Найкращий фільм – "Земля кочівників" (Nomadland)

Найкраща актриса – Френсіс Макдорменд, "Земля кочівників" (Nomadland)

Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, "Батько" (The Father)

Найкраща режисерка – Хлоя Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland)

Найкращий британський фільм – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)

Найкраща музика до фільму – "Душа" (Soul)

Найкращий документальний фільм – "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)

Найкращий дебют британського письменника, режисера чи продюсера – Ремі Вікс "Його будинок" (His House)

Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)

Найкраща актриса другого плану – Юн Е Чжон, "Мінар" (Minari)

Найкращий не англомовний фільм – "Ще по одній" (Another Round), Данія

Найкращий анімаційний фільм – "Душа" (Soul)

Найкращий адаптований сценарій – "Батько" (The Father)

Найкращий акторський склад – "Скали" (Rocks)

Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Сова і кішка" (The Owl and the Pussy-Cat)

Найкращий короткометражний фільм – Фара Набулсі "Теперішнє" (The Present)

Найкраща робота художника-постановника – "Манк" (Mank)

Найкращі костюми – "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom)

Найкращі візуальні ефекти – "Тенет" (Tenet)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський журнал Forbes опублікував рейтинг найпопулярніших серіалів на стримінговой платформі Netflix за перші місяці 2021 року. Серед них "Бріджертони", "CoComelon", "Ай Карлі", "Вулиця світлячків" й багато інших.