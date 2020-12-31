Зеленський пообіцяв, що українці зможуть заощадити на газі до 40%

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть заощаджувати при розрахунках за газ до 40%, обираючи держпостачальника.

Допомогти населенню заощадити на рахунках можуть державні компанії, зокрема НАК "Нафтогаз України". Про це глава держави повідомив під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, передає Офіс президента.

"Державні компанії для того й потрібні, щоб працювати в інтересах суспільства, створювати вигідні можливості для звичайних людей. "Нафтогаз" має чітко показати українцям, як компанія забезпечить газ дешевше", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що вже обговорив з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим питання цін для населення. Зокрема, вартість газу на січень 2021 року від НАК становить 7,22 грн/куб. м, тоді як у обласних газзбутів у середньому – 9,9 грн/куб. м.

"Приватні постачальники в різних регіонах України інколи встановлюють ціну на газ для населення на 30-40% вище, ніж "Нафтогаз". "Ми навіть знайшли одну компанію, яка пропонує на 50% більшу ціну, ніж НАК. "Нафтогаз" буде пропонувати найменші ціни на ринку. І буде боротися за зменшення ціни, незважаючи на ринок. У нас COVID-19, і людям треба допомагати", – резюмував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

"Нафтогаз" із 1 січня 2021 року більше не буде під'єднувати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Всі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною. Решта ж зможе користуватися тільки місячним тарифом.