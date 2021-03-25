Зарплата членів НКРЕКП за рік зросла в 2 рази на тлі мільярдних збитків держкомпаній

Заробітна плата членів Тарифної комісії НКРЕКП за 2020 рік зросла в 2 рази до 200 000 грн на місяць.

Про це свідчать декларації 3 з 6 членів комісії, оприлюднені в Нацагентстві з протидії корупції.

Середньомісячна зарплата Ольги Бабій, відповідальної за тарифи для водоканалів, за рік зросла з 69 000 до 148 000 грн. В цілому за 2020 рік зарплата Бабій склала 1,48 млн грн. Ця сума не враховує 50% премії за останній квартал минулого року

Зарплата ще одного члена Комісії Руслана Кайдаша в 2020 році виросла на 85% до 205 000 грн в місяць, в порівнянні з 110 000 грн, які він отримував на посаді члена комісії в листопаді-грудні 2019 року відразу після призначення.

Середньомісячна зарплата Ольги Кривенко в 2020 році склала 213 000 грн. У порівнянні з 2019 роком зросла на 40%, незважаючи на те, що сама Кривенко пішла на пониження, припинивши очолювати комісію і ставши звичайним членом.

Решта три члена НКРЕКП – Валерій Тарасюк, Дмитро Коваленко та Олексій Магда – декларації про доходи ще не оприлюднили.

Нагадаємо, на 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітну плату ще в 1,5 рази, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік.

Крім заробітної плати, члени НКРЕКП щоквартально виписують собі премії 50% від посадового окладу. Остання така премія була затверджена на засіданні НКРЕКП 16 грудня 2020 року з формулюванням за особистий внесок в загальні результати роботи комісії".

Згідно з даними НАЗК, виплата цих премій була здійснена в кінці січня 2021 року в розмірі від 208 000 (для Ольги Бабій) і до 229 000 грн (для Олексія Магди).