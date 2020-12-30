Заробітчани за рік переказали в Україну понад $11 млрд

Українці за січень-листопад 2020 року з-за кордону переказали 11,026 млрд доларів.

Це на 1,8% або на 196 млн доларів більше за аналогічний минулорічний показник. Про це свідчать дані Національного банку України.

Зокрема за 11 місяців 2019 року сума грошових переказів приватних осіб в Україну склала 10,83 млрд доларів.

НБУ враховує у статистиці як офіційні, так і неофіційні канали переказів. За неофіційними каналами в Україну надійшло 4,3 млрд доларів. Це на 981 млн доларів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Європейському Союзі попит на українських працівників зріс на 40% за останні пів року. Польща, Німеччина та Чехія залишаються найпопулярнішими країнами серед українців, які шукають роботу за кордоном.