Закон про екоінспекцію має запобігти перетворенню інспекторів на корупціонерів, – еколог

В законопроекті про екоінспекцію мають бути передбачені запобіжники, щоб чиновники не зловживали своїми повноваженнями. Про це заявив колишній т.в.о. голови державної екологічної інспекції Єгор Фірсов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Цей законопроєкт – це гарний шлях і гарний крок. Але треба, щоб не було такого, що приходить корумпований інспектор, який не захищає права людей і в якого завдання не провести чесну або законну перевірку, а вимагати хабар, наприклад. Депутати мають зробити певні запобіжники в законі", - сказав Фірсов.

Серед таких запобіжників, на його думку, мають бути оновлення кадрового складу Держекоінспекції та встановлення інспекторам достойних заробітних плат.

"Перше: повний новий набір до Державної екологічної інспекції. І друге – не популярна річ, але зарплати. Не може чесно працювати екологічний інспектор, коли в нього зарплата 3-4 тис. грн. і цей інспектор приходить і перевіряє величезні підприємства і штрафує їх на мільйони гривень", - вважає Фірсов.

Раніше народний депутат, член Комітету з питань екологічної політики та природокористування Сергій Шахов заявив, що законопроєкт №3091 про екологічний контроль не можна приймати у такому вигляді. Його норми значно розширюють повноваження інспекторів, даючи їм право навіть без судового розгляду проводити позапланові перевірки та закривати підприємства, що містить корупційні ризики.

Європейська бізнес асоціація також закликала нардепів не голосувати за законопроєкт №3091, адже він потребує значного доопрацювання. На переконання ЄБА, Державна екологічна інспекція повинна бути союзником бізнесу у справі захисту навколишнього середовища. Наразі ж єдина мета інспекції - це перевірка і санкціонування підприємств, що тягне за собою тиск на бізнес і створює корупційні ризики.