З 1 січня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт год струму для населення за проєктом Вітренка

Кабінет міністрів скасував пільговий тариф 90 коп./КВт год на перші 100 кВт год для побутових споживачів із 1 січня 2021 року

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 грудня.

"Продовжити вирішимо ПСО до 31 березня 2021 року і встановити фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт год", – повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на засіданні уряду.

З 1 січня 2021 року весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі оплачуватимуть за єдиним тарифом – 1,68 грн/кВт год. Цей тариф діятиме до 31 березня 2021 року.

Загалом, проєкт в.о. міністра Юрія Вітренка зберігає занижені тарифи на електроенергію для населення. Навіть після підвищення вони будуть приблизно вдвічі нижчими за реальні ринкові ціни на електричну енергію.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року. Вони становлять 90 коп./КВт год за перші 100 кВт год і 1,68 грн/кВт.год за решта обсягу місячного споживання. Це більш ніж учетверо менше за середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації за заниженими тарифами на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидування на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства і Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.