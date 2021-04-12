Витрати на Наглядову раду УЗ дискредитують ідею корпоративного управління, – Кушнірук

Скандали довкола Наглядової ради "Укрзалізниці", на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук у ефірі телеканалу "Україна 24".

"На жаль, яку б реформу ми не проводили, в тому числі і реформу корпоративного управління держпідприємствами, у нас все рівно виходить якийсь корупційний негаразд. Ми лише дискредитуємо саму логіку цих наглядових рад, які мають бути професійними, а не формуватися з дуже дивного переліку людей, які часто не мають жодного відношення до сфери, яку вони мають наглядати", - заявив Кушнірук.

Він нагадав, що окрім того, що члени Наглядової ради УЗ отримують надзвичайно високі зарплати, компанія витрачає ще й мільйони на їх харчування, перельоти та організацію розваг. Що, зважаючи на хронічні збитки "Укрзалізниці" та критичний стан залізничної інфраструктури, є неприпустимим.

"Цей скандал з харчуванням (членів наглядової ради УЗ – ред.), де вони собі влаштували за величезні кошти відпочинок, це просто настільки ганебно і абсурдно, що вже після цієї історії їх всіх було би потрібно відправити у відставку просто автоматично, бо вони дискредитують саму ідею функціонування наглядових рад", - наголосив Кушнірук.

Нагадаємо, раніше екс-депутат Борислав Береза оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн, ще 5 млн грн витратили на авіаперельоти. Окрім того, за даними Берези, для членів Наглядової ради організовувався відпочинок на теплоході "Хвиля", вартість одного такого заходу перевищувала 600 тис.грн.

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян раніше підкреслював, що члени Наглядової ради УЗ отримують величезні зарплати, але лише продукують конфлікти і блокують реформу компанії, яка перебуває в критичному стані.

За підсумками 2020 року державна "Укрзалізниця" отримала збиток у сумі 11,9 млрд. грн.

Зношеність рухомого складу "Укрзалізниці" перевищує 90%.