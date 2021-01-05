В українців можуть забрати житло за борги: у якому випадку вживатимуть надзвичайних заходів

В Україні можуть вдаватися до різних мір для примусу боржника до погашення заборгованості – тимчасове обмеження на виїзд за кордон, заборона на право керування авто, розшук, опис, арешт майна і його продаж на торгах.

Якщо боржник не оскаржив ні рішення суду, ні отриманий виконавчий документ, то виконавець має право накладати арешт на його майно. Про це керуючий партнер ЮК "Альянс Правових Сил" Віталій Собкович повідомив у коментарі UBR.

Стягувач також може заарештовувати засоби на рахунках у банках та інших фінустановах. Коли боржник офіційно працевлаштований, борг у розмірі до п'яти "мінімалок" може погашатися за рахунок зарплати, без звернення на стягнення на майно боржника.

Рішення про стягнення боргу завжди виконується виходячи з принципу пропорційності.

"Наприклад, за борг в 1 тисячу гривень ніхто не буде реалізовувати квартиру", – зазначив Собкович. За його словами, в першу чергу арешту підлягають рахунки в банках або доходи боржника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні боржників за комуналку будуть штрафувати на 20-50%, також їм заборонять виїзд за кордон. Такі нововведення можуть дозволити скоротити кількість тих українців, які можуть платити за рахунками, але не роблять цього.