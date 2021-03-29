Банкіри очікують проблем з МВФ через законопроєкт про валютну іпотеку – ЗМІ

Найбільші банківські ти бізнесові асоціації об’єдналися, щоб не допустити ухвалення законопроєкту № 4475, який запроваджує масову реструктуризацію валютних кредитів на неринкових умовах.

Про це пише FinClub

Незалежна асоціація банків України (НАБУ), Форум провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI), бізнес-асоціації EBA та ACC звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням взяти під контроль ситуацію, що склалася навколо прискореного прийняття законопроекту № 4475 "Про внесення змін до розділу IV закону "Про споживче кредитування".

Згідно драфту листа, з яким ознайомився FinClub, бізнес-асоціації глибоко стурбовані прискореним ухваленням у першому читанні законопроєкту № 4475, оскільки цей документ спровокує масові неплатежі за банківськими кредитами, призведе до збитків кредиторів та відповідно до втрати доходів держбюджету, заблокує фінансування бізнесу і стане причиною правового хаосу у судах.

"Однобокий підхід частини народних депутатів до проблематики відносин позичальників і кредиторів із тотальною дискредитацією законних прав кредиторів можуть звести нанівець і програму президента про доступні іпотечні кредити, яка тільки почала впроваджуватися", – йдеться у зверненні.

Реструктуризацію валютної іпотеки (детальні умови) Верховна Рада затвердила 19 березня. Національний банк 24 березня заявив, що реструктуризація кредитів в іноземній валюті має відбуватися лише на ринкових умовах.

У листі бізнес-асоціацій до пана Зеленського йдеться, що непродумана примусова реструктуризація валютних боргів, яка за своїм змістом насправді звільняє валютних позичальників від обов’язку сплати кредитів, суперечить принципам ринкової економіки.

"Такий підхід прямо порушує зобов’язання України в рамках програми stand-by з Міжнародним валютним фондом та загрожує потенціалу України до залучення іноземних інвестицій", – впевнена бізнес-спільнота.

Законопроєкт може змінити ставлення багатьох позичальників до виконання своїх обов’язків, а масові неплатежі – це не лише збитки кредитора, а й недоотримані податки державного бюджету та формування передумов для кризових явищ у фінансовому секторі. Таким чином, законопроєкту № 4475 створює безпосередні загрози для макрофінансової стабільності в Україні, вважають в асоціаціях.

Асоціації бізнесу категорично не погоджуються із чотирма нормами законопроєкту № 4475:

1) Норми, що скасовують раніше ухвалені судами виконавчі документи про стягнення боргів за кредитами. Це порушує конституційні принципи виконання судових рішень, і руйнує основи держави.

2) Норми про реструктуризацію, яка передбачає неналежне оформлення договірної документації між кредитором і боржником. Це загроза юридичного хаосу в українських судах.

3) Норми, які дозволяють застосовувати реструктуризацію стосовно тих боржників, які сумлінно розраховуються за кредитами.

4) Пропозиція запровадити новий мораторій на стягнення заборгованості за такими кредитами, що замість вирішення проблеми є великим кроком назад до її консервації.

Бізнес пропонує провести реструктуризацію валютних кредитів цивілізованим шляхом, з дотриманням конституційних прав, у відповідності до чинного законодавства, зокрема, Кодексу України з процедур банкрутства. Для цього президент України має посприяти доопрацюванню режиму реструктуризації проблемної заборгованості у профільному комітеті парламенту у такий спосіб, щоб вони не порушували Конституцію України та не створювали загрози для розвитку ринку фінансових послуг та фінансової стабільності в Україні.