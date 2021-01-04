В Україні залишки на Єдиному казначейському рахунку скоротилися майже на 40%

Станом на 1 січня 2021 року на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) України залишалося 12,012 млрд грн.

Про це повідомляють на сайті Державної казначейської служби України (ДКСУ). Це на 39% або 7,7 млрд грн менше порівняно з показником на початок грудня 2020 року.

Ще роком раніше в цей період залишки ЄКР становили 17,55 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 2020 року податкові органи України отримали на 60 мільярдів гривень зборів більше, ніж попереднього, а доходи до держбюджету до кінця року істотно перевиконано.

Водночас прогноз зростання економіки на 2021 рік становить +5%.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Державна казначейська служба продовжує здійснювати виплати, однак фінансує тільки обґрунтовані витрати з урахуванням цільового призначення.