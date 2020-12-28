У НБУ обурилися вчинком Рожкової напередодні приїзду місії МВФ

У Нацбанку обурені, що перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова та її колега Дмитро Сологуб подали позов проти Ради НБУ напередодні візиту місії МВФ в Україну.

Про це заявив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook. За його словами, він дізнався про позов зі здивуванням.

"Оскільки сам позов офіційно до нас ще не надійшов, то залишається лише здогадуватися про його суть: чи то йдеться про оскарження винесеної догани, чи дійсно Рожкова та Сологуб прагнуть відсудити собі багатомільйонні премії, як пишуть деякі ЗМІ", – написав Данилишин.

Він підкреслив, що у Рожкової та Сологуба було декілька місяців на пошук конструктивної тональності взаємин із Радою НБУ чи оскарження стягнень, або висловлення фінансових претензії до роботодавців.

"Все-таки – заступник голови НБУ – найманий клерк, який затверджується Радою з подачі Голови НБУ. І Рада має право як похвалити, так і покарати за певні дії. А карати є за що – від "банкопаду" – найбільшої авантюри періоду 2014-2018 років, який разом із спецоперацією щодо відомого банку забрав майже 38% втрат ВВП, до маніпуляцій з відсотковими ставками, що суттєво пригальмувало розвиток економіки, починаючи з 2017 року", – написав Данилишин.

Він вважає, що подання позову Рожковою та Сологубом напередодні візиту місії МВФ сталося не просто так.

"Не забули ще аналогічний демарш пана Смолія, коли були зірвані багатомільярдні запозичення за прийнятними відсотками! Пані Рожкова свого часу була задіяна в переговорних процедурах із керівництвом Фонду, і добре знає усі чутливі моменти взаємного спілкування і, схоже, вирішила всі ці "знання" задіяти. Відтак я роблю висновок, що мета отого юридичного демаршу – послабити позиції української сторони у перемовинах з представниками МВФ", – сказано в повідомленні.

Данилишин публічно звернувся до Рожкової та Сологуба з намаганням заладити конфлікт у публічній площині.

"Я закликаю колег повернутися у формат експертної дискусії. Сподіваюся, що Рожковій та Сологубу вистачить самоповаги та професійної гідності не влаштовувати надалі інформаційних воєн, фейкових вкидів компромату, бо цей рік виявився і так заскладним для фінансової системи країни, ще одні маніпуляції з боку деяких високопосадовців НБУ їй витримати буде не просто", – підсумував глава Ради НБУ.

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо, що Рожкова подала позов проти Ради НБУ. Вона вимагає скасувати догану, яку ще кілька місяців тому отримала від роботодавця.

Так, Катерина Вікторівна пішла за прикладом Юрія Вітренка і стала другим топменеджером, хто зважився на війну зі своїм же керівництвом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 жовтня Рада Національного банку України оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу.

"...за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України, вирішила: оголосити догану Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу. Висловити недовіру Рожковій і Сологубу", – повідомили в НБУ.

Як розповів член Ради НБУ Василь Горбаль, Рада НБУ висловила їм недовіру і оголосила догану через публічні висловлювання у ЗМІ. Рішення ухвалили практично одноголосно.

"Таке рішення було пов’язано з нещодавніми публічними виступами Сологуба і Рожкової. Треба розуміти, що банк – це передусім довіра. А останні інтерв’ю Сологуба і Рожкової були дуже неоднозначно сприйняті як експертним середовищем, так і міжнародними партнерами", – повідомив Горбаль.

Згодом на інцидент відреагувала і сама Рожкова й звинуватила НБУ у внутрішній цензурі.

"Але, повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз із "генеральною лінією партії" не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ – це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все в такому дусі. Не вірите, що 2020 року можуть оголошувати догану за спілкування із засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку", – написала вона.

На початку жовтня проти Рожкової висунули звинувачення у завданні збитків Платинум Банку.