'Укрпрофоздоровниця' знищує санаторій 'Славкурорт', – Поламарчук

Через бездіяльність "Укрпрофоздоровниці" буде від'єднано від електропостачання "Славкурорт" – єдиний в Україні санаторний комплекс, повністю обладнаний для людей з інвалідністю.

Про це розповіла голова Донецької обласної організації осіб з інвалідністю Надія Поламарчук.

Глава Донецької організації осіб з інвалідністю повідомила, що "Славкурорт" понад пів року споживає світло незаконно, оскільки не має договору з постачальником електроенергії. Крім того, у підприємства є заборгованість за світло понад 9 млн грн. За її словами, це призведе до того, що санаторій буде від'єднано від подачі електрики.

"Для цього насамперед треба знайти постачальника електроенергії, далі – вирішити проблему із заборгованістю за електроенергію. Це допоможе зберегти роботу підприємства вже зараз", – зазначила глава організації осіб з інвалідністю.

Надія Поламарчук покладає відповідальність за ситуацію на "Укрпрофоздоровницю" – балансоутримувача санаторію "Славкурорт": "Керівництво "Укрпрофоздоровниці", яке управляє "Славкурортом", вирішило, що такий унікальний санаторій не потрібен жителям Слов'янська і всієї України. І систематично знищує підприємство, продає все майно підприємства, що має цінність – комунікації, меблі, обладнання".

Активістка наголосила, що ні керівництво санаторію, ні мерія міста не сприяють вирішенню проблем і збереженню "Славкурорту" і звернулася по допомогу до Міністерства соціальної політики та Олени Зеленської: "Закликаю тих, кому не може бути все одно – Міністерство соціальної політики й Олену Зеленську доєднатися до збереження одного з найбільших санаторних комплексів для людей з інвалідністю".