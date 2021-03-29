'Укрексімбанк' може видати кредит владі на виплату боргів 'зеленим' інвесторам

Державний "Укрексімбанк" в квітні може надати 4 млрд грн кредитних коштів для того, щоб держава скоротила заборгованість перед інвесторами у відновлювану енергетику України.

Про це йдеться у планах засідання Регулятора на 1 квітня.

Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), планує 1 квітня підписати відповідну трьохсторонню кредитну угоду між НЕК "Укренерго", Міністерством фінансів та Регулятором.

"Схвалити Договір … (щодо кредиту наданого АТ "Укрексімбанк") про погашення заборгованості ПрАТ "НЕК "Укренерго" перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, що укладений між Міністерством фінансів України та "Укренерго", - йдеться в проекті постанови регулятора.

Також планується схвалити аналогічні договори з АТ "Ощадбанк" та АБ "Укргазбанк".

Як повідомляло агентство ExPro, 31 грудня 2020 р. "Укренерго" підписало кредитні угоди з трьома держбанками на отримання 10,25 млрд грн. Зокрема, від "Ощадбанку" - на 5 млрд грн, "Укрексімбанку" - на 4 млрд грн, "Укргазбанку" - на 1,25 млрд грн.

ДП "Гарантований покупець" у лютому 2021р, виплатив виробникам зеленої енергії тільки 3,1 млрд грн з 6,25 млрд грн наданих "Ощадбанком" та "Укргазбанком". Понад 3,1 млрд грн було перераховано "Енергоатому".

Нагадаємо, Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Іноземні інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

Станом на 15 березня виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн, які повинні бути виплачені протягом цього року.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.