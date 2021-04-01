Українських митників почнуть перевіряти на детекторі брехні

Державна митна служба створить власну службу детекторного контролю для перевірки працівників.

Відповідний інструмент запустять у межах "перезавантаження" відомства, який має запобігти корупційним правопорушенням. Про це очільник ДМС Павло Рябікін повідомив у ефірі телеканалу "Дом".

"Наразі ми здійснили переатестацію та переведення на нову систему контрактної роботи. В центральному апараті переведено близько 500 осіб. Я думаю, що за тиждень-два почнеться тестування та переведення до нової структури на контрактній основі працівників регіональних підрозділів. Ми плануємо, що цей процес закінчиться до середини квітня", – зазначив Рябікін.

За його словами, також у Державній митній службі готують меморандум про співпрацю з НАБУ.

"Контрактна основа – це додаткові методи контролю, включно із детектором брехні під час проведення службових розслідувань, що має посилити умови та запобігти корупційним правопорушенням. Ми перебуваємо в стані підготовки меморандуму з НАБУ, яке входить у процес детекторного контролю працівників митної служби України та протягом року надає нам методологічну допомогу. Йдеться про те, що вже за рік ми повинні створити власну службу детекторного контролю", – резюмував Рябікін.

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