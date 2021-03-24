Вже роками теми, пов'язані з однією з найбільших державних компаній-монополістів "Укрзалізниці", виносяться в публічну площину. Достатньо згадати умови перевезення пасажирів - літом без кондиціонування вагонів, а взимку без їх опалення, прожекти щодо будівництва першими на планеті гіперлупів, транспортування вантажів по країні маршрутами, які в декілька разів більш тривалі від оптимальних тощо. Ну, і звичайно те, що з'явилося останнім часом - постійні кадрові зміни в керівництві компанії.

Зрозуміло, що "Укрзалізниця" є проблемою вже десятки років. Однак об'єктивно компанію підштовхували до такого стану. Бо понад 90% локомотивів вичерпали свій ресурс. Понад третина всіх залізничних колій у країні потребує капітального ремонту чи навіть повної заміни. Не вистачає коштів на модернізацію.

На мою думку, тотальні проблеми "Укрзалізниці" спровоковані такими головними факторами:

Перше, позиції "Укрзалізниці" на ринку вантажних перевезень постійно падали, передусім через політику зростання тарифів на перевезення, яке не супроводжувалося підвищенням якості послуг чи бодай пришвидшенням обороту вантажних вагонів. Вирішити це питання без введення прозорого і зрозумілого для всіх споживачів механізму формування тарифів неможливо.

Друге, необхідно запровадити абсолютно відкриту, прозору та конкурентну систему закупівель у компанії. Скандали, пов’язані з державними закупівлями, точно не додають УЗ фінансової стійкості і знищують імідж однієї з найстаріших компаній країни.

Ні першу, ні другу групу проблем неможливо вирішити без поділу компанії на окремі вертикалі з прозорими фінансами та тарифоутворенням. Реформу, яка лібералізує залізничний ринок, вимагає і бізнес, і інвестори, і самі українці треба реалiзовувати. Неодноразово про неї заявляли різні очільники і Міністерства інфраструктури, і уряду. Бізнес очікує, що всі гравці будуть застосовувати one voice policy, для того щоби не продовжувати створення непорозумінь та невизначеності.

Компанії необхідна зрозуміла і логічна кадрова політика. Ситуація, коли щопівроку змінюється керівник – неприйнятна.

Укразалізниця може і повинна стати нормально функціонуючою компанією, яка забезпечує розвиток всієї країни, тим паче вона є державною монополією!