Уже годами темы, связанные с одной из крупнейших государственных компаний-монополистов "Укрзалізниці", выносятся в публичную плоскость. Достаточно вспомнить условия перевозки пассажиров - летом без кондиционирования вагонов, а зимой без их отопления, прожекты по строительству первыми на планете гиперлупив, транспортировки грузов по стране маршрутами, которые в несколько раз более длительные от оптимальных и тому подобное. Ну, и конечно то, что появилось в последнее время - постоянные кадровые изменения в руководстве компании.

Понятно, что "Укрзалізниця" является проблемой уже десятки лет. Однако объективно компанию подталкивали к такому состоянию. Поскольку более 90% локомотивов исчерпали свой ресурс. Более трети всех железнодорожных путей в стране нуждается в капитальном ремонте или даже полной замене. Не хватает средств на модернизацию.

По моему мнению, тотальные проблемы "Укрзалізниці" спровоцированные такими главными факторами:

Первое, позиции "Укрзалізниці" на рынке грузовых перевозок постоянно падали, прежде всего из-за политики роста тарифов на перевозки, не сопровождалось повышением качества услуг или хотя бы ускорением оборота грузовых вагонов. Решить этот вопрос без введения прозрачного и понятного для всех потребителей механизма формирования тарифов невозможно.

Вторых, необходимо ввести абсолютно открытую, прозрачную и конкурентную систему закупок в компании. Скандалы, связанные с государственными закупками, точно не добавляют УЗ финансовой устойчивости и уничтожают имидж одной из старейших компаний страны.

Ни первую, ни вторую группу проблем невозможно решить без разделения компании на отдельные вертикали с прозрачными финансами и тарифообразованием. Реформу, которая либерализует железнодорожный рынок, требует и бизнес, и инвесторы, и сами украинцы надо реализовывать. Неоднократно о ней заявляли различные руководители и Министерства инфраструктуры, и правительства. Бизнес ожидает, что все игроки будут применять one voice policy, для того чтобы не продлевать создания недоразумений и неопределенности.

Компании необходима понятная и логичная кадровая политика. Ситуация, когда каждые полгода меняется руководитель – неприемлема.

Укразалізниця может и должна стать нормально функционирующей компанией, которая обеспечивает развитие всей страны, тем более она является государственной монополией!