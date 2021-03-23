Україні потрібен перехідний період для запровадження еконорм, – експерт

Виконання норм законопроекту про викиди для українських підприємств нереально, для цього необхідні десятки років і мільярдне фінансування. Законопроект має бути доопрацьований.

Про це написав президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у колонці для Інтерфакс-Україна.

За словами експерта, закладені в законопроекті про промислові викиди (№4167) терміни переходу до нових нормативів є нереальними. Особливо якщо врахувати, що європейські країни проходили цей шлях десятки років, а багато країн Східної Європи, які стали членами ЄС ще в 90-і роки, досі ще не завершили цей процес.

"Закладені в законопроекті терміни переходу українських підприємств до нових нормативів складають всього чотири роки. Продовження цього терміну ще на кілька років виписано дуже туманно і віддається на суб'єктивний погляд чиновника", – написав Каленков.

Він також підкреслив, що підприємства європейських країн отримали значну фінансову підтримку від держави для проведення модернізації, в той час як в нашій країні їм доводиться розраховувати виключно на свої сили.

"Нас же зобов'язують подолати багаторічний шлях у кілька кроків. Але при цьому не говорять, де взяти десятки мільярдів євро, необхідні для модернізації", – зазначив Каленков.

На його думку, законопроект про викиди повинен передбачати достатній час для українських підприємств на проведення своєї модернізації.

"Всі ми прекрасно розуміємо, що наші підприємства не отримають десятки мільярдів євро від ЄС. Фінансування від Української держави ми теж навряд чи дочекаємося, хоча на нього і не претендуємо. Нам потрібно розраховувати тільки на себе. А значить-брати реальні зобов'язання", - підсумував Каленков.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що прийняття запропонованого урядом законопроекту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує доопрацювання.

Водночас генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт зазначив, що при розробці нових екологічних норм Мінекології слід шукати прийнятні рішення для промисловості, інакше це може призвести до закриття підприємств.