Україна зажадала від США посилити санкції проти "Північного потоку-2"

Роман Груша Економіка 12:25, 8.04.2021

Глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що Україна веде переговори з США про посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

"Всіх нюансів переговорів розкривати я точно не стану, ця інформація конфіденційна і закрита, але ми дійсно спілкуємося. Це не стільки переговори, скільки роз'яснювальна робота: робота в Конгресі, робота в Сенаті. Ми пояснюємо, в чому сенс проєкту, як він може вплинути на Україну, на безпеку Європи, на весь регіон", – повідомив Коболєв в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

За його словами, реалізація газопроводу призведе до посилення домінуючого становища "Газпрому" на європейському ринку газу, а також створить військові загрози для України і східних країн Євросоюзу.

"Все буде залежати в першу чергу від того, наскільки нова адміністрація США буде послідовна і, я б навіть сказав, жорстка в застосуванні санкцій, які вже були схвалені Палатою представників і Сенатом США. Якщо ці санкції будуть розширені, я думаю, що проєкт завершений не буде", – резюмував Коболєв.

Що відомо про російський газопровід

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінювався у 9,5 млрд. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії та США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із суднами.

  • Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

  • Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому зазначено, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

  • Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

  • США попередили Німеччину, що введуть санкції проти російського судна, яке добудовує газопровід "Північний потік-2". Крім того, і самі німці намагаються зупинити запуск "труби". Відразу кілька природоохоронних організацій, серед яких Deutsche Umwelthilfe, намагаються оскаржити дозвіл на завершення будівництва.

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