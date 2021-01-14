Україна отримала від 'Газпрому' понад $2 млрд за транзит

"Нафтогаз" у 2020 році надав "Газпрому" послуги з організації транспортування природного газу територією України на $2,1 млрд.

Російська компанія повністю оплатила річні потужності української газотранспортної системи. Про це повідомляє пресслужба НАК.

Відповідно до угоди від 30.12.2019 між "Нафтогазом" та "Газпромом" вартість бронювання 65 млрд куб. м річних потужностей – $2,1 млрд.

Окрім того "Нафтогаз" додатково надав "Газпрому" послуги з використання української ГТС, за які отримує більше $30 млн.

Загальний обсяг транспортування російського газу в 2020 році склав 55,8 млрд куб. м.

Нагадаємо, 30 грудня 2019 "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольному комітету.

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