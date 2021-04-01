У Львові за програмою Зеленського комплексно осучаснили одну з найстаріших і найбільших лікарень України

Приймальне відділення Львівської обласної клінічної лікарні було повністю модернізовано у рамках президентської програми "Велике будівництво".

У відділені зробили капітальний ремонт та встановили нову сучасну медтехніку, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Згідно з планом програми президента, модернізація включала у себе не тільки ремонт самого приміщення, а й закупівлю нового обладнання та оновлення інфраструктури медичного закладу.

За даними ЛОДА, у приймальному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні, яка щороку обслуговує близько 33-х тис. пацієнтів, провели повну реорганізацію самого відділення, в якому облаштували лабораторію, довідкову, кімнати для переодягання та відпочинку лікарів, оглядові кімнати та палати з киснепроводами до кожного ліжка. Були закуплені нові апарати рентгенографії та УЗД, з’явились кабінети для проведення УЗД та ехо серця.

Окрім цього, у відділенні медзакладу провели заміну старої підлоги, електопроводів, системи пожежної сигналізації, вентиляції та ін. Також була проведена реконструкція підвальних приміщень, оновлення 3184 м2 асфальтного покриття від терапевтичного відділення до головного корпусу та облаштування під’їздів для автомобілів швидкої допомоги.

"Робимо все щоб, наші пацієнти були задоволені наданням медичних послуг, а лікарям було комфортно працювати. Ми завжди раді надати якісну і високоспеціалізовану медичну допомогу усім, хто її потребує", – сказав генеральний директор лікарні Михайло Гичка.

Як відомо, Львівська обласна клінічна лікарня є однією із найстаріших та найбільших багатопрофільних лікарень в Україні, при якій діють Центр трансплантації органів, тканин та інших анатомічних матеріалів, Центр замісної ниркової терапії, Протиепілептичний центр та інші. Вона стала одним з 8 опорних медзакладів Львівщини, які було включено до президентської програми "Велике будівництво". Роботи в усіх 8 опорних медзакладах були завершені до квітня.

"Реалізація програми "Велике будівництво" у сфері медицини забезпечить найпотрібніше – комфортні та якісні умови роботи лікарів та обслуговування пацієнтів", – сказав заступник голови ЛОДА Іван Собко.

Раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що до кінця року в Україні буде відремонтовано, реконструйовано та побудовано 177 приймальних відділень лікарень.