Третє за рахунком рішення ВАКС розвіяло всі сумніви в обґрунтованості закриття справи "Роттердам+", – адвокат

Вищий антикорупційний суд зняв усі сумніви навколо обґрунтованості закриття Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою справи "Роттердам+", тричі підтвердивши законність відповідних дій прокурора.

Про це заявила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль в колонці для OBOZREVATEL.

"ВАКС втретє відмовив НАБУ і примкнувших до них феросплавним заводам в заміні прокурора у справі" Роттердам+". В будь-якій цивілізованій країні ще б після першого рішення суду в цій історії була б поставлена крапка", - зазначила адвокат.

Вона допустила, що керівництво НАБУ буде намагатися і далі спекулювати на темі "Роттердам+", намагаючись зняти з себе відповідальність за розтрачені бюджетні кошти на безпідставне розслідування європейської формули ціноутворення на вугілля.

"Не виключено, що незабаром ми побачимо четверте, п'яте, десяте звернення чергових уявних "потерпілих" від формули або підставних "заявників" з вимогою призначити потрібного НАБУ прокурора. До речі, в ВАКС є ще 22 судді, які не розглядали заяву НАБУ про заміну прокурора", - додала адвокат.

За її словами, програвши у відкритому змагальному судовому процесі, керівництво НАБУ на наступний же день вирішило влаштувати "публічну істерику" і тиснути на Офіс генпрокурора, щоб змінити прокурора всупереч трьом рішенням суду.

Однак, вона впевнена, третій вердикт найавторитетнішого в Україні суду для переважної більшості суспільства зняв всі сумніви в законності та обгрунтованості закриття цієї справи.

"До нескінченності весь цей юридичний пінг-понг між НАБУ і САП тривати не може, і навіть якщо знадобиться 10 рішень суду, - в кінцевому рахунку це припиниться. Так само як і півроку тому остаточно лопнув медіа-міхур про "погану і злочинну" формулу "Роттердам+", який надували власники феросплавних заводів і законтрактовані ними блогери-активісти", - підсумувала адвокат.

Нагадаємо, 17 березня ВАКС втретє підтвердив законність і об'єктивність дій старшого прокурора групи прокурорів САП, який двічі закрив справу "Роттердам+" через відсутність в ньому складу злочину.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 по серпень 2020. 27 серпня 2020 прокуратура закрила справу за відсутністю складу злочину. В ході слідства не було встановлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

Це рішення було визнано законним і обгрунтованим Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом, рішення якого вступило чинності 17 листопада 2020.