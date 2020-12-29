Стало відомо, як окупанти зібралися розв'язувати проблему з водою в Криму

В окупованому Криму "влада" зібралася розв'язувати проблему з водою за допомогою буріння нових свердловин, опріснення морської води і штучних опадів. Поки що жодна з ідей успіху не мала.

Як сказано в матеріалі "Крим.Реалії", на багатьох вулицях у Сімферополі з'явилися сині бочки з водою, але з ними також є проблема.

"У дитсадках і лікарнях комунальники їх наповнюють, а ось у житлових кварталах ближче до кінця тижня чимало ємностей пустують. Сімферопольці масово скаржаться на брудну воду з кранів і порушення графіків подачі води. У селах Сімферопольського району ситуація гірша. Жителі села Мирного розповідали, що багато їхніх колодязів пересохло. Їм порадили пробити нові свердловини, але для них це дуже дорого", – сказано в статті.

Після цього кримським чиновникам спала на думку нова ідея – штучні дощі для центральних районів півострова. Для цього в Сімферополь перегнали чи не єдиний на всю Росію літак-лабораторію. Хмари планували розстрілювати піропатронами з йодидом срібла.

"Але ця ідея взагалі провалилася. Російські фахівці, які прибули до Криму разом із літаком, заявили: погода для такої роботи несприятлива. Хмар, з яких можна отримати штучні дощі, дуже мало. І кардинально проблему з посухою їм не розв'язати", – пояснив автор матеріалу.

Ще однією ідеєю окупантів стало примусово викуповувати у кримчан свердловини та колодязі. Зазначається, що на подолання кризи з бюджету Росії виділять майже 50 мільярдів рублів (19,09 млрд грн). З них три мільярди (1,15 млрд грн) підуть на буріння нових свердловин.

Але вже в середині осені пріоритетом для "влади" нібито стало опріснення води.

"Будівництво опріснювальних установок внесли в урядовий план Росії з водопостачання Криму, на це передбачили 8 мільярдів рублів (3,05 млрд грн) у 2021-2022 роках. Але відмашки на будівництво так і не було. До Криму прибув російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін і заявив, що опріснення – це в крайньому разі", – сказано в статті.

У кінці листопада так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що опріснювальні установки на півострові з'являться, але компаній, які цим займатимуться, не назвав – послався на режим санкцій. За його розрахунками, навесні в Сімферополь дадуть воду з нових свердловин, і це дасть змогу протриматися до моменту, коли буде введено в експлуатацію опріснювальні установки.

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Нагадаємо, що в Криму істотно зменшилася найглибше водосховище – Ізобільненське. Воно розташоване в селі Корбек.

Також майже повністю пересохло Партизанське водоймище, розташоване за 10 кілометрів від Сімферополя, а ще в одному – Бахчисарайському – залишилося всього 2% води.

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