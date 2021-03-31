США звинуватили 'Інтерпайп' Пінчука в нечесній конкуренції і підвищили мита на труби

США дійшли висновку, що компанії Пінчука продавали на американський ринок труби за демпінговою ціною.

Комісія з міжнародної торгівлі США 8 лютого 2021 року підтвердила порушення конкуренції з боку компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука і вирішила підвищити ставку мита на трубну продукцію в 6 разів до 41,23%, тим самим ввівши т. зв. загороджувальне мито, пише "Главком".

Відповідний висновок оприлюднено на сайті Комісії з торгівлі США і продубльовано у Федеральному реєстрі законодавчих актів.

Комісія з торгівлі США звинуватила "Інтерпайп" Пінчука в демпінгу при поставках своєї продукції на американський ринок на шкоду національним виробникам США. Антидемпінгове розслідування ініціювала Техаська компанія Vallourec Star (Х'юстон).

Розслідування проводилося за період з 1 липня 2019 по 30 червня 2020 року.

Комісія з міжнародної торгівлі США дійшла висновку, що компанії Віктора Пінчука продавали на американський ринок труби за демпінговою ціною – в середньому на 42,27% нижче економічно справедливого рівня.

Остаточне рішення про ставку мита і терміни її дії буде офіційно оголошено 9 серпня 2021 року.

Разом з "Інтерпайпом "звинувачення висунуті і російським виробникам, зокрема" трубної металургійної компанії" (Москва). Для них ставка загороджувального мита становить 209,72%.

За даними Комісії США, в 2019 році "Інтерпайп" поставив на американський ринок близько 40 тис.т трубної продукції на суму 40 млн доларів.

Згідно зі звітом "Інтерпайпу", частка США в географії продажів трубної продукції компанії в 2019 році склала 12%, в той час як України – 77%.

Нагадаємо, влада США викрила компанію "Інтерпайп" в нечесній конкуренції ще в 2014 році. Щоб уникнути антидемпінгового мита 7,47%, "Інтерпайп" уклав угоду з Мінторгом США, а також зобов'язався продавати нафтові труби за справедливими ринковими цінами – мінімальні ціни на таку продукцію погоджував Мінторг США.

10 липня 2019 року Мінторг США повідомив "Інтерпайп "про своє рішення не продовжувати дію цієї Угоди, відповідно на" Інтерпайп" знову поширювалося мито 7,47%.

8 липня 2020 року США вирішили порушити нове попереднє антидемпінгове і компенсаційне розслідування щодо "Інтерпайпу".