Споживачі оплатили двократне підвищення зарплати голови НКРЕКП Тарасюка, – Волинець

Необґрунтоване збільшення заробітної голови і членів Тарифної комісії НКРЕКП в 2020 році вдвічі було профінансовано за рахунок споживачів житлово-комунальних послуг.

Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

"Це надзвичайно великі непродумані зарплати, необґрунтовані, що вони будуть закладені в тарифи, а всі українці заплатять за ці високі зарплати зі своєї пенсії, зі своїх невеличких зарплат. Але при цьому ці високі зарплати якось так помножені на корупційні доходи", – заявив нардеп в ефірі телеканалу "Рада".

За його словами зарплата рядового члена НКРЕКП в 2020 році зросла вдвічі до 213 тис. грн на місяць.

"Середня зарплата у гірників вугільних підприємств на державних підприємствах складає 12089 гривень. А середня зарплата НКРЕКП десь в межах 220 тисяч на місяць, мінімальна у рядового члена НКРЕКП 213 тисяч, максимальна 250 тисяч на місяць", – наголосив депутат.

Окрім того, за інформацією нардепа, голова НКРЕКП всупереч закону активно розвиває сімейний енергетичний бізнес.

"Керівник НКРЕКП пан Тарасюк ще замішаний був у певному сімейному бізнесу. Він як державний службовець не має права цим займатися. І він, і його брат. Я зі свого боку змушений був звертатися до НАЗК, щоб вони розібралися. У відповідь отримав замовні публікації проти себе. У них є гроші, за ними стоять олігархи, які теж грабують енергетику України. І тому у них є надзвичайно великі потужності, у них є канали. Вони можуть не тільки огризатися, вони можуть і в багнюці втопити кого хочеш", – додав Волинець.

Надаємо, за даними декларацій членів НКРЕКП, середня заробітна плата за 2020 рік зросла в 2 рази до 200 000 грн на місяць. Ця сума не включає щоквартальні премії в розмірі 50%, які приймаються окремим рішенням НКРЕКП.

Востаннє таке рішення було прийнято 16 грудня 2020 року про преміювання членів НКРЕКП в розмірі 50% посадового окладу за "особистий внесок в роботу комісії".