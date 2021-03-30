"Слуги народу" вирішили по-новому купувати "пакети малюка"

Монобільшість Верховної Ради проголосувала у цілому за законопроєкт №5064, який має на меті відновити закупівлю "пакунків малюка" через систему Prozorro.

Відповідний проєкт закону у першому читанні та за основу підтримали 307 народних депутатів, більшість з яких – представники "Слуги народу". Про це свідчить офіційний сайт парламенту (щоб подивитися результати голосування – доскрольте до кінця сторінки).

Заступниця голови економічного комітету ВР Роксолана Підласа зазначала, що повернення закупівель через Prozorro дозволить зекономити кошти бюджету.

"Раніше закупівлі бебі-боксів здійснювало Управління ООН з обслуговування проєктів за певний відсоток від вартості цих закупівель. Законопроєкт №5064 переводить їх у систему Prozorro. Це дозволить державі заощадити близько 100 млн гривень", – наголосила вона.

У 2021 році на закупівлю "пакунків малюка" в державному бюджеті передбачили 1,5 млрд гривень.

З метою здійснення більш ефективної процедури фінансування та зниження витрат з бюджету законопроєктом пропонується встановити вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у розмірі трьох прожиткових мінімумів та визначати кінцеву ціну в результаті аукціону.

Нагадаємо, 29 липня Кабінет міністрів замість видавання "пакунків малюка" запровадив одноразову виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 вересня 2020 року компенсації натуральної допомоги "пакунок малюка" перерахували понад 13 тис. осіб. Загальна сума допомоги становить 67 млн грн.