'Слуги народу' захотіли запустити 'Дія Сіті' для стимулювання розвитку IT в Україні

Депутати Верховної Ради в четвер, 15 квітня, розглянуть законопроєкт №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Документом пропонується створити "Дія Сіті" – середовище, що стимулюватиме розвиток галузі передових технологій з високою доданою вартістю та формування економіки знань. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Автором законодавчої ініціативи є низка народних депутатів партії "Слуга народу", у тому числі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Головна мета законопроєкту – формування в Україні передової цифрової економіки протягом найближчих років та зростання частки високотехнологічних продуктів та послуг у загальному ВВП до 10 відсотків.

Документ спрямований на стимулювання розвитку цифрової економіки шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, залучення інвестицій, розбудови цифрової інфраструктури та залучення талановитих працівників.

Проєктом передбачається запровадження низки заходів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки, зокрема:

спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія Сіті" відповідно до податкового законодавства;

спеціальний режим оподаткування винагороди, яка сплачується резидентами особам, чию працю вони використовують, відповідно до податкового законодавства;

можливість обрання контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами "Дія Сіті" та їх працівниками;

регулювання договорів про нерозголошення, що забезпечує баланс інтересів талановитих фахівців та резидентів, котрі інвестують в накопичення знань та досвіду;

елементи системи англійського права, які забезпечують гнучкі інструменти залучення фінансування резидентами "Дія Сіті";

необхідність попереднього погодження кримінально-процесуальних дій щодо резидентів та їх керівництва з прокурором не нижче рівня прокурора області;

можливість покласти функції директора компанії на іншу юридичну особу, що дозволить іноземним інвесторам наймати професійні управлінські компанії та покласти на них підвищену відповідальність;

Як повідомляв OBOZREVATEL, навколо майбутнього IТ-сфери в Україні ведеться громадська дискусія за нову законодавчу ініціативу з якою виступило Міністерство цифрової трансформації – "Дія Сіті". Влада пропонує ввести спеціальний правовий і податковий режим.