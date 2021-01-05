Сім'ї 'слуг народу' накупили в 2020 році елітні Lexus, Mercedes і Land Cruiser

Сім’ї народних депутатів "Слуги народу" у 2020 році придбали низку люксових автомобілів Lexus, Mercedes-Benz, Toyota ціною від 50 до 300 тисяч доларів.

Зокрема батько парламентаря Сергія Нагорняка купив Lexus ES 2020 року за 50 тисяч доларів. Про це свідчить Youtube "Слідство.Інфо".

Також матір народного депутата від "Слуги народу" Олександра Горобця придбала Mercedes-Benz G 500 вартістю до 300 тисяч доларів.

Крім цього, дружина нардепа Юрія Корявченкова взяла Toyota Land Cruiser, який коштує від 80 тисяч до 250 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді в Україні розгорівся скандал довкола закупівлі "Укравтодором" декількох позашляховиків. Компанія збиралася витратити 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.

У тендері на закупівлю Toyota Land Cruiser Prado замовник прописав, що авто повинно мати 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер’єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки. На позашляховик "Укравтодор" повинен був витратити 1,8 млн грн.

Згодом, Служба автомобільних доріг у Запорізькій області за результатами тендеру замовила у ТОВ "Техноцентр "Навігатор" два позашляховики на загальну суму 2,38 млн гривень.

Йшлося про позашляховик Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектації Premium 2020 випуску.

Після розголосу у суспільстві Голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що тендер на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado скасовано. Одночасно із цим були ініційовані додаткові перевірки аналогічних закупівель.