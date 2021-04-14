Шмигаль знову пообіцяв вирішити проблему боргів перед 'зеленими' інвесторами

Кабінет міністрів дасть додаткові доручення Міністерству енергетики з метою вироблення механізмів вирішення проблемних питань розвитку відновлюваної енергетики в Україні та виконання меморандуму з інвесторами в ВДЕ.

"Зробимо ще доручення, проведемо відповідні наради. Ми і так приділяємо багато уваги цьому питанню, будемо ще більше", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання Кабміну 14 квітня, відповідаючи на запитання народного депутата Олексія Гончаренко (фракція "євросолідарності") про перспективи виконання взятих урядом зобов'язань перед ВДЕ, зокрема, по оплаті "зеленої" е/е.

При цьому прем'єр-міністр нагадав, що Міненерго раніше було доручено розробити механізми врегулювання ситуації.

Він також підкреслив, що питання розвитку відновлюваної енергетики розглядаються на всіх зустрічах уряду з міжнародними партнерами України.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в галузі зеленої енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну в 2020 році склав 868,2 млн, тоді як в 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам зеленої енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми "старого" боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу складає 20%.

Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики досягає 17,8 млрд грн.

За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, більше 80% українців зацікавлені в зменшенні шкідливих викидів в навколишнє середовище і підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.