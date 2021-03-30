Шмигаль за рік прем'єрства заробив понад 650 тисяч гривень

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за 2020 рік задекларував близько 664 тисяч гривень доходу.

У кріслі голови уряду він отримав 540 тисяч гривень зарплати. Ще 34 тисячі гривень становить заробітна плата на посаді очільника Івано-Франківської ОДА. Про це свідчить декларація, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також Шмигаль отримав дохід від продажу нерухомого майна у розмірі 90 тисяч гривень.

На його банківському рахунку знаходиться 57,7 тисячі гривень, і 155 тисяч доларів він зберігає готівкою.

Водночас прем'єр-міністр вказав володінням земельною ділянкою на 2200 кв.м. в селі Хоросниця у Львівській області. В спільному володінні з дружиною у нього знаходиться будинок площею 215 кв. м у Львові.

Дружина голови уряду – Катерина Шмигаль – заробила у 2020 році 25,8 тисячі гривень у якості пенсії по інвалідності. На її банківському рахунку знаходиться близько 12 тисяч гривень, готівкою у неї зберігається 80 тисяч доларів.

Також на Катерину Шмигаль зареєстровано нежитлове приміщення у Кам'янці-Бузькій у Львівській області (417,2 кв.м), 25% прав на земельну ділянку площею у Львові (458 кв. м), а також дві земельні ділянки – у Львові (151 кв. м) та у Хоросниці (2200 кв. м).

Декларація, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Національного банку України Кирило Шевченко за січень задекларував 398,9 тис. гривень зарплати.

Також стали відомі зарплати 3 членів наглядової ради Державного експортно-імпортного банку – Оляни Гордієнко, Сергія Коновца і Вікторії Страхової – від 397,5 до 516 тис. грн на місяць.