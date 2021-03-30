Шмыгаль за год премьерства заработал более 650 тысяч гривен

Премьер-министр Денис Шмыгаль за 2020 год задекларировал около 664 тысяч гривен дохода.

В кресле главы правительства он получил 540 тысяч гривен зарплаты. Еще 34 тысячи гривен составляет заработная плата на должности главы Ивано-Франковской ОГА. Об этом свидетельствует декларация, опубликованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также Шмыгаль получил доход от продажи недвижимого имущества в размере 90 тысяч гривен. На его банковском счету находится 57,7 тысячи гривен, и 155 тысяч долларов он хранит наличными.

В то же время премьер-министр указал владением земельным участком на 2200 кв.м. в селе Хоросница во Львовской области. В совместном владении с женой у него находится дом площадью 215 кв. м во Львове.

Жена главы правительства – Екатерина Шмыгаль – заработала в 2020 году 25,8 тысячи гривен в качестве пенсии по инвалидности. На ее банковском счету находится около 12 тысяч гривен, наличными у нее хранится 80 тысяч долларов.

Также на Екатерину Шмыгаль зарегистрировано нежилое помещение в Каменке-Бугской во Львовской области (417,2 кв.м), 25% прав на земельный участок площадью во Львове (458 кв. м), а также два земельных участка – во Львове (151 кв. м) и в Хороснице (2200 кв. м).

Декларация, опубликованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко за январь задекларировал 398,9 тыс. гривен зарплаты.

Также стали известны зарплаты 3 членов наблюдательного совета Государственного экспортно-импортного банка – Оляны Гордиенко, Сергея Коновца и Виктории Страховой – от 397,5 до 516 тыс. грн в месяц.