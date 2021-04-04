Шмигаль не виконав "зелений" меморандум навіть наполовину – інвестори

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не виконав безліч умов меморандуму з виробниками зеленої енергії в Україні, чим створює проблеми для євроінтеграції держави, повідомляє Українська асоціація відновлюваної енергетики на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначають в асоціації, станом на квітень 2021 року поточні розрахунки не здійснюються в повному обсязі, а зобов'язання з погашенню заборгованості 2020 року не виконано навіть на половину.

"Маємо констатувати, що положення Меморандуму урядом України не виконуються, що фактично призвело до зупинки розвитку галузі відновлюваної енергетики в Україні. На жаль, ми спостерігаємо лише декларативні заяви Уряду на міжнародному рівні про приєднання України до Green Deal, створення власного Зеленого курсу, декарбонізацію економіки, привабливі умови для інвестицій в країну, тощо", – сказали в УАВЕ.

"В реальності ми бачимо ошуканих інвесторів, неспроможність чи небажання влади побороти корупцію в енергетиці та розв'язати глибинні проблеми ринку, політичний тиск на галузь ВДЕ та лобіювання привілеїв для олігархічних промислових груп", – підкреслюють в асоціації.

Вони нагадали, що за умовами меморандуму, виробники ВДЕ мали отримати оплату 40% заборгованості або 8,96 млрд грн у 4 кварталі 2020 р. Решта 60% заборгованості має бути сплачена рівними частинами протягом 2021 р. по 15% або по 3,36 млрд грн щоквартально. Таким чином, станом на 31 березня виробники ВДЕ мали отримати 12,32 млрд грн або 55% заборгованості.

"У 1 кварталі 2021 р. Виробники отримали 4,63 млрд грн. Таким чином, фактичний рівень погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ складає 37,6% від обіцяного", – уточнили в УАВЕ, підкресливши, що навіть ці кошти отримали не всі інвестори.

З їхньою інформацією, ДП "Гарантований покупець" не визнає борги перед тими виробниками ВДЕ, які звернулися до суду щодо стягнення заборгованості, пені та штрафів згідно з наявними Договорами. Окрім того, станом на 1 квітня 2021 р. рівень розрахунків за жодний із місяців поточного року не сягнув 100%.

Також уряд не виконує жодних дій для запуску зелених аукціонів в Україні та не стимулює створення маневрових потужностей для енергосистеми України.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на фоні кризи в галузі зеленої енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік склав 868,2 млн доларів, тоді як в 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік ПІІ зафіксовано вперше з 2015 року.

Як повідомлялося, за результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у навколишнє середовище та підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.

Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.