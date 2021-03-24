Щоб реформувати УЗ, потрібні закони і команда, а Жмаку не дали нічого, – експерт

Екс-керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак розпочав довгоочікувану реформу компанії, проте не отримав жодної підтримки від влади. Про це заявив голова ради "Асоціації українських залізничних перевізників", технічний директор "Української локомотивобудівельної компанії" Володимир Крот в коментарі сайту MINTRANS.

"Володимир Жмак це єдиний керівник, який почав робити реформу залізниці. Після того, як ще у 2015 році під дахом однієї юридичної особи були зібрані всі залізничні активи, треба було приймати законодавство, розділяти компанію на вертикалі, створювати комісію, яка буде займатися регулюванням тарифів на транспорті, треба було розділяти в тарифі інфраструктурну і локомотивну частини. Проте все це завмерло ще з того часу. Ніхто з попередніх керівників не хотів цим займатися. Тільки Володимир Жмак почав це робити", - сказав Крот.

За словами експерта, при реалізації такої масштабної реформи, як реформа залізниці, необхідна підтримка з боку інших владних інституцій, проте Жмак її не отримав, навіть на законодавчому рівні.

"Щоб реформувати УЗ, Володимиру Жмаку потрібна була підтримка – законодавче забезпечення і команда. Нічого з цього не вдалося отримати. Законодавство не змінилося, а поточна організаційна структура УЗ повністю не відповідає правилам технічної експлуатації залізниці", - пояснив Крот.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці". Перед цим Наглядова рада заблокувала перший етап реформи УЗ, який був напередодні схвалений урядом та Наглядовою радою.

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян припустив, що звільнення Володимира Жмака пов’язане з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента. Схожої думки притримується і глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі: він заявив, що Володимира Жмака звільнили через боротьбу груп інтересів за переділ власності компанії. Адже тільки підковерними інтригами можна пояснити той факт, що Жмака звільнили буквально за один день, хоча процедура його затвердження тривала півроку.

У свою чергу економіст центру Економічної стратегії Богдан Прохоров заявив, що Наглядова рада УЗ зайняла дивну позицію, а причини звільнення Жмака незрозумілі. А народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, коментуючи результати роботи парламентської слідчої комісії по "Укрзалізниці", заявив, що члени Наглядової ради отримують величезні зарплати при повній відсутності результатів роботи. Адже на сьогодні компанія не має навіть програми реформ та механізму виведення компанії із кризи.