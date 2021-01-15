'Північний потік-2' добудують? Експерт розповів про 'діри', які Байден буде 'латати' в ЄС

Російський газогін "Північний потік-2" буде добудовано, незважаючи на санкції. Передусім через те, що в ньому зацікавлена Європа. Розраховувати на суттєву допомогу нової адміністрації США в цьому питанні Україні не варто.

ПП-2 не є прямим конкурентом української ГТС [газотранспортної системи]. Ними є інші газогони, зокрема, "Балканський потік", який вже функціонує. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

– Чи дійсно Джо Байден готовий потужно вдарити по "Північному потоку-2", щоб Росія не мала змоги добудувати ті лічені кілометри?

– У мене особистих джерел в оточенні пана Байдена немає, тому я навряд чи зможу поділитися якоюсь інсайдерською інформацією. Проте, виходячи з заяв представників з оточення Байдена, які увійдуть до його адміністрації, можна стверджувати, що ця адміністрація, навпаки, буде намагатися залатати дірки, які виникли у відносинах між Сполученими Штатами та Європейським Союзом під час президентства пана Трампа.

Тому я б не став перебільшувати той вплив, який може спричинити нова адміністрація на "Північний потік-2".

– Що ви маєте на увазі, говорячи про "дірки", які виникли за 4 роки президентства Трампа?

– Йдеться, передусім, про те, що зараз існують певні проблеми у відносинах між цими двома потужними учасниками геополітичної боротьби і в торгівельній сфері, сфері експорту-імпорту товарів. В політичній площині також була низка заяв пана Трампа, які були негативно сприйняті як окремими членами ЄС, так і Євросоюзом загалом.

До речі, це стосується і "Північного потоку-2". Неодноразово європейські політики, зокрема, німецькі, говорили, що вони краще розуміють ситуацію із забезпеченням енергетичної безпеки на місці, аніж президент Трамп з-за океану.

– З’явилася інформація, що загроза санкцій нависла над швейцарською страховою групою Zurich Insurance, тому що ця компанія може бути страховиком російського проєкту "Північний потік-2". Дійсно, зараз публічно оголошений вектор, що всі, хто допомагатимуть добудувати його, отримають санкції. Хто переможе? Росія ж теж не просто спостерігає за цим. Добудують чи ні?

– Питання "Північного потоку-2" чомусь ніхто в США чи в Україні не розглядає з точки зору Німеччини. Що він дає німецькому виборцю? Можливість отримувати у великих обсягах достатньо дешевий в порівнянні з іншими російський газ, при цьому оминаючи достатньо конфліктні країни, якими є Польща, Білорусь та Україна.

Адже те, що газ піде через Україну, залежність Німеччини від російського газу ніяким чином не змінить.

Навіщо тим самим німцям, австрійцям, французам, італійцям, будь-кому ще брати участь у врегулюванні складних відносин між Росією та Україною або між Росією та Польщею, якщо є можливість отримати той самий газ, оминаючи відповідні зони конфліктів?

Цей проєкт буде мати підтримку з боку усіх чинних політиків Євросоюзу, тому що газ потрібен Європі, а США чи інша країна не можуть зараз замістити цей газ з інших джерел.

Коли будувався газопровід в радянські часи, з Радянського Союзу до капіталістичних країн Західної Європи, коли США запроваджували набагато більш жорсткі санкції, ніж зараз, і тоді добудували, і зараз добудують.

– Чи зважатимуть у Німеччині та Франції, якщо говорити про "нормандський" формат, на заклики і обурення України?

– Безумовно, кожна країна повинна дотримуватися своїх національних інтересів, і Україна не виключення.

Але мене дивує, чому українські політики зосередилися лише на протидії "Північному потоку-2", хоча він найбільше загрожував полякам. Це альтернатива газогону "Ямал-Європа", який йде через Білорусь і Польщу.

А альтернатива українському маршруту – це південний маршрут через Туреччину, який вже запрацював – "Балканський потік". Він запускає російський газ через Туреччину на південь Європи.

Зараз завершуються роботи з будівництва газогону TANAP, який також є альтернативою українському маршруту і забезпечує Європу газом, транспортуючи азербайджанський газ.

Але чи хтось з українських політиків, які так виступали проти "Північного потоку-2", хоч одне слово сказав щодо протидії "Балканському потоку" чи будь-яким турецьким потокам? Жодного слова я не чув.