Росія посилить енергетичний тиск на Україну у разі необдуманого виконання Нацплану щодо викидів – Міненерго

Реалізація в Україні Національного плану щодо скорочення викидів на вугільних електростанціях (НПСВ) має бути продуманою та забезпечена фінансуванням, оскільки в протилежному випадку країна втратить енергетичні потужності, а вплив Росії на сектор енергетики країни стане ще більшим.

Про це в ході дискусії розповів заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

"Ми розглядаємо базовий сценарій і песимістичний сценарій. Базовий сценарій – це коли ми все-таки знаходимо джерела фінансування, механізм фінансування, робимо нормальний реалістичний графік виконання екомодернізації. Песимістичний – виконання НПСВ двома способами: або робити екомодернізацію, або не робити і виводити енергоблоки з експлуатації", – сказав Немчинов.

Він вказав, що Україна не встигає в зазначені терміни виконати всі умови НПСВ, однак більшість заходів реалізувати все ж можливо у разі визначення джерела фінансування екологічних модернізацій.

На думку замміністра, якщо держава піде за песимістичним сценарієм і буде виконувати НПСВ шляхом виведення блоків, то нас чекає колапс в енергосистемі, а також будуть проблеми з приєднанням до європейської енергосистеми ENTSO-E.

"Нас просто не візьмуть туди, бо ми не зможемо довести стабільність і достатність роботи системи. У нас не буде достатності генеруючих потужностей. По-друге, це абсолютно чітко вкладається в стратегічне завдання Росії, яка не хоче, щоб ми від них від’єднувалися. А якщо ми будемо виконувати НПСВ саме таким шляхом, то ми фізично не зможемо від них від’єднатися", – підкреслив він.

Немчинов також додав, що міністерство ніколи не погодиться на те, щоб країна виконувала НПСВ таким шляхом.

"Ми вже готуємо певні проєкти актів, які будемо пропонувати на розгляд для того, щоб це питання зрушити і нарешті виконати наші екологічні зобов’язання, зберегти нашу енергетичну систему і забезпечити її безпечну роботу, енергетичну безпеку та незалежність", – додав заступник міністра.

Нагадаємо, загальна вартість екологічних заходів на теплових енергоблоках в межах НПСВ до кінця 2033 року оцінюють у 4,3 млрд грн. У той же час найвищі обсяги вкладень в екологічну модернізацію ТЕС слід здійснити в 2024-25 рр. в розмірі EUR544 млн і EUR636 млн відповідно.

В Україні до теперішнього часу джерела фінансування НПСВ на ТЕС не визначені. Міністерство енергетики, учасники ринку електроенергії та експерти галузі вказують на необхідність зрушити терміни реалізації Нацплану за викидами.

На думку головного диспетчера НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, Україна через три роки буде змушена покривати дефіцит електроенергії за рахунок її імпорту в разі подальшого невиконання Національного плану скорочення викидів.

31 березня комітет Ради з питань екології та природокористування закликав Кабмін знайти джерела фінансування для екологічних модернізацій підприємств вже в 2021 році, щоб НПСВ в країні виконувався.