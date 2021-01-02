Російський "Північний потік-2" кинув один з ключових гравців: виною санкції США

Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати російський газопровід "Північний потік-2" після закінчення його будівництва після нових санкцій США щодо проєкту.

Про це пише РБК. Без сертифіката відповідності об'єкт, який будує "дочка" Газпрому, не зможе почати роботу.

Пресслужба компанії повідомила про те, що всі заходи з перевірки трубопровідної системи Nord Stream 2 припиняються допоки діятимуть санкції.

"Ми реалізуємо план зі згортання нашої підтримки проєкту", – сказано в заяві, пише російське видання.

Згідно з американськими санкціями, які набрали чинності 1 січня після прийняття в конгресі США оборонного бюджету, іноземним компаніям заборонено надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації зазначеного трубопроводу. Якщо вони не покинуть проєкт протягом 30 днів, то теж потраплять під санкційні дії.

DNV GL з 2012-го щороку сертифікував газопровід "Північний потік" і мав надавати такі ж послуги "Північному потоку-2". Сертифікація потрібна для того, щоб мінімізувати ризики від проєкту для життя людей, майна та навколишнього середовища.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони та територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії та США критикують проєкт. На їхню думку, ЄС може впасти в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона лишиться 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Головною перешкодою для завершення будівництва є санкції США.

Німеччина опирається зупинці вказаного проєкту. Сполучені Штати закликали Берлін заморозити будівництво газогону, але в німецькому мінекономіки заявили, що подібні екстериторіальні санкції Вашингтона неправомірні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що США можуть повністю зупинити "Північний потік-2", який побудований на 95%. Раніше політики в Німеччині сподівалися, що новий президент США Джо Байден відновить "дружній курс" президента Барака Обами. Однак ситуація розвивається зовсім за іншим сценарієм.