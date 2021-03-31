"Довелося покласти зуби на полицю": в "ДНР" різко виросли ціни, а необхідні продукти зникли з магазинів

На окупованих територіях Донбасу різко подорожчали продукти. А деякі з них уже навіть важко знайти в магазині. Водночас місцеві жителі скаржаться на низькі зарплати і нестачу робочих місць. Після епідемії коронавірусу ситуація лише погіршилася, і поки що не видно умов для поліпшення їхнього фінансового становища.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Полиці пустують, торгувати ніхто не хоче"

Той факт, що ціни зросли, на початку березня навіть визнала окупаційна "влада". Звичайно, справжні цифри занижують, але місцеві жителі скаржаться – життя з кожним роком стає все важчим.

За даними так званого Міністерства економічного розвитку терористичної "ДНР", у березні ситуація змінилася так:

ціна на соняшникову олію зросла на 9 руб. і сягнула 125-130 руб. за літр (46-48 грн);

ціни на яйця підвищилися на 2 руб. і тепер 70-80 руб. (26-30 грн);

став дорожчим загалом борщовий набір, у січні він коштував 124 руб. (46 грн), а тепер – 140 руб. (52 грн);

на 9 руб. подорожчало куряче м'ясо;

на 5-9 руб. стала дорожчою ковбаса.

Але місцеві жителі кажуть, що ці ціни не відповідають дійсності. Наприклад, якщо ще місяць тому куряче філе в Донецьку можна було купити за 240 руб. за кілограм (78 грн), то тепер дешевше ніж за 270 руб. (100 грн) його годі й шукати.

І це ще потрібно враховувати фактор украй низьких зарплат у псевдореспубліках.

У "ДНР" виросли ціни на продукти

У "ДНР", щоб хоч якось заспокоїти місцевих мешканців, планують встановити контроль над цінами, з 1 квітня ціни на соняшникову олію, наприклад, не повинні перевищувати 110 руб. (41 грн), а на цукор – не більше як 46 руб. (17 грн) за кілограм.

Правда, чомусь ці продукти там уже почали зникати з магазинів. В інтернеті навіть можна знайти оголошення про їхній оптовий продаж. Так, за цукор просять 50 руб. (18 грн), трохи більше, ніж нібито має бути насправді.

"Сьогодні обійшов усі магазини в окрузі, поки купив соняшникову олію, полиці пустують. Зрозуміло, що торгувати дешевше ніхто не хоче. Кажуть, що склади з маслом і цукром стоять забиті, але в роздріб нічого не дають, бо не хочуть зазнавати збитків. На базарі літр олії тепер уже коштує 170 рублів", – розповідає пенсіонер із Донецька Андрій Макарович.

"У вихідні їздили на закупи й були дуже здивовані цінами. Адже до Великодня більш ніж місяць, а свинина вже по 370 рублів (137 грн) і вище. Картопля – 45 рублів (17 грн), яйця 110 рублів (41 грн). А пенсії у нас маленькі, зарплати теж, я не розумію, для кого все це влаштовують?" – каже вчителька з Донецька Валентина.

Також із 1 квітня у багатьох містах на окупованих територіях виростуть ціни на проїзд. Якщо зараз у маршрутці можна проїхати за 10-11 руб. (майже 4 грн), то незабаром уже будуть платити по 14-16 (5-6 грн).

У магазинах зникають продукти, за якими встановили контроль

"Довелося покласти зуби на полицю"

Робота. Жителі окупованих територій розповідають, що останнім часом у них ситуація з робочими місцями стала ще гіршою.

"Роботи просто немає. Якщо раніше ми рятувалися тим, що виїжджали на заробітки в Україну і Польщу, то тепер через карантин виїхати і заїхати сюди стало неможливо. Не пускають. Тепер люди в Україну їдуть через РФ, а це зайві витрати. В Росії теж через епідемію вакансій стало набагато менше. Пощастило тим, хто має там постійну роботу, а багатьом довелося в буквальному значенні покласти зуби на полицю", – каже водій із Донецька Олексій.

За його словами, у РФ раніше могли заробити по 35-45 рублів на місяць, це близько 13-17 тисяч гривень. Йдеться про роботу на будівництві й інші подібні види зайнятості.

Зарплати. У Донецьку працівник заводу може заробляти до 10-12 тисяч рублів. Це лише 3,7-4 тисячі гривень, набагато менше, ніж мінімальна зарплата в Україні. Приблизно стільки ж отримують вчителі й вихователі дитячих садків.

Трохи більше вдається заробити лікарям, близько 13 тисяч рублів (4,8 тисячі гривень). Але й така сума для них дуже маленька, тому знайти дійсно кваліфікованих медичних працівників на окупованому Донбасі – велика проблема.

"Всі нормальні медики ще в 2014-15 роках виїхали. Одні в Україну, інші в РФ і Крим. Зараз навіть в інфекційних лікарнях коронавірус лікують випускники вишів і старшокурсники", – говорить один із місцевих лікарів.

Шахтарям не платять зарплату Delo ua

Продавці на окупованому Донбасі можуть розраховувати на зарплату 7-9 тисяч рублів (2,6-3,3 тисячі гривень). У сфері обслуговування можна заробити до 12 тисяч рублів (4,4 тисячі гривень).

Порівняно з місцевими жителями, більше заробляють лише члени незаконних збройних формувань "ДНР", зокрема співробітники так званої міліції. Вони отримують по 12-15 тисяч рублів (4,4-5,5 тисяч гривень).

Найгірша ситуація у шахтарів. Хоча в "ДНР" і заявляють, що їхня зарплата нібито становить від 16 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5,9-9,3 тисячі гривень), багато хто з них може сидіти без грошей по пів року. Крім того, пенсіонерам цієї галузі та їхнім сім'ям після окупації скасували всі пільги. І якщо раніше їм узимку хоча б давали безплатне вугілля для обігріву будинків, то зараз відібрали і цей "бонус".

Як видно, життя на окупованому Донбасі після вторгнення Росії не покращилося, а навпаки стало набагато важчим, особливо після пандемії коронавірусу в світі, яка триває вже понад рік. І скільки б не говорили пропагандисти Кремля з блакитних екранів, фінансове становище людей погіршується щороку.