Податок на CO₂ потрібно витрачати на екомодернізацію, а не перетворювати на інструмент викачування грошей, – експерт

Марія Шевчук Економіка 17:30, 22.03.2021 Оновлено: 18:05, 22.03.2021

Фінансові зобов'язання перед "зеленою" генерацією держава повинна виконати самостійно, а не перекладати свої борги на плечі промисловості. Таку думку висловив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи ініціативу Мінпаливенерго підвищити податок на CO₂, щоб розплатитися з виробниками "зеленої" енергетики.

"Держава ті витрати, які вона може і повинна нести самостійно, перекладає на плечі бізнесу, придумуючи черговий податок. Тим більше, що коли влада розраховується із зеленою енергетикою коштами держбюджету, це вже, зокрема, і податки підприємств, які було зібрано", – пояснює він.

За його словами, ця ініціатива – контрпродуктивна, адже з промислових підприємств викачають десятки мільярдів гривень, які повинні бути спрямовані на модернізацію. В підсумку у підприємств не залишиться коштів на екологічні проєкти, і викидів буде ставати тільки більше.

"Збільшуючи податок на CO₂ і не витрачаючи його цільовим способом, держава добивається того, що викиди будуть не зменшуватися, а тільки рости – принаймні в одиниці на продукцію, що випускається", – резюмував Каленков.

Раніше народний депутат Дмитро Кисилевський заявив, що держава повинна не підвищувати податок на викиди CO₂ для підприємств, а надавати стимули, які допоможуть промисловості модернізуватися.

Зі свого боку генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак нагадав, що виплата заборгованості перед "зеленою" генерацією – це зобов'язання держави, і вже ухвалено спеціальний закон, за яким виплати "зеленим" повинні фінансуватися за рахунок державного бюджету.

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