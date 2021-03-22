Налог на CO₂ нужно тратить на экомодернизацию, а не превращать в инструмент выкачки денег, – эксперт

Финансовые обязательства перед "зеленой" генерацией государство должно выполнить самостоятельно, а не перекладывать свои долги на плечи промышленности. Такое мнение высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя инициативу Минтопэнерго повысить налог на CO₂, чтобы расплатиться с производителями "зеленой" энергетики.

"Государство те расходы, которые оно может и должно нести самостоятельно, перекладывает на плечи бизнеса, придумывая очередной налог. Тем более, что когда власть рассчитывается с зеленой энергетикой средствами госбюджета, это уже, в том числе, и налоги предприятий, которые были собраны", – поясняет он.

По его словам, эта инициатива – контрпродуктивна, ведь из промышленных предприятий выкачают десятки миллиардов гривен, которые должны быть направлены на модернизацию. В итоге у предприятий не останется средств на экологические проекты, и выбросов будет становиться только больше.

"Увеличивая налог на CO₂ и не тратя его целевым образом, государство добивается того, что выбросы будут не уменьшаться, а только расти – по крайней мере в единице на выпускаемую продукцию", – резюмировал Каленков.

Ранее народный депутат Дмитрий Кисилевский заявил, что государство должно не повышать налог на выбросы CO₂ для предприятий, а предоставлять стимулы, которые помогут промышленности модернизироваться.

В свою очередь генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак напомнил, что выплата задолженности перед "зеленой" генерацией – это обязательства государства, и уже принят специальный закон, по которому выплаты "зеленым" должны финансироваться за счет государственного бюджета.