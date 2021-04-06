Окупований Крим втратив 20% торгівлі у 2020 році

Зовнішньоторговельний оборот окупованої автономної республіки Крим склав 74,9 млн доларів, що на 20% менше показників 2019 року.

Водночас обсяг імпорту на півострів знизився майже на 32%. Про це свідчать дані "Південного митного управління Росії".

Зовнішньоторговельний оборот Севастополя скоротився на 21% за рік – з 12,4 до 9,81 млн доларів. Експорт знизився на 25%.

За даними російської митниці, 78% кримської продукції експортується в країни СНД – Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Вірменію. Близько 12% кримського експорту йде до Китаю, 8% – в Індію.

Понад 53% кримського експорту – продовольство і сировина. У географічній структурі імпорту переважають країни СНД (63%). Серед інших країн найбільше продукції імпортують з Туреччини (11,6%) та Італії (10,5%).

У Севастополі 76% експорту припадає на країни СНД. Серед інших партнерів – Нова Зеландія та Ізраїль. У товарній структурі експорту переважає продовольство і сировина (44%). 70% імпорту Севастополя припадає на країни СНД, а також Італію і Туреччину.

Порівняно з 2013 роком зовнішньоторговельний оборот Криму знизився у 25 разів, Севастополя – у 21 раз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз 10 вересня офіційно подовжив на шість місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Санкції ЄС передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;