Оккупированный Крым потерял 20% торговли в 2020 году

Внешнеторговый оборот оккупированной автономной республики Крым составил 74,9 млн долларов, что на 20% меньше показателей 2019 года.

В то же время объем импорта на полуостров снизился почти на 32%. Об этом свидетельствуют данные "Южного таможенного управления России".

Внешнеторговый оборот Севастополя сократился на 21% за год – с 12,4 до 9,81 млн долларов. Экспорт снизился на 25%.

По данным российской таможни, 78% крымской продукции экспортируется в страны СНГ – Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Армению. Около 12% крымского экспорта идет в Китай, 8% – в Индию.

Более 53% крымского экспорта – продовольствие и сырье. В географической структуре импорта преобладают страны СНГ (63%). Среди других стран больше продукции импортируют из Турции (11,6%) и Италии (10,5%).

В Севастополе 76% экспорта приходится на страны СНГ. Среди других партнеров – Новая Зеландия и Израиль. В товарной структуре экспорта преобладает продовольствие и сырье (44%). 70% импорта Севастополя приходится на страны СНГ, а также Италию и Турцию.

По сравнению с 2013 годом внешнеторговый оборот Крыма снизился в 25 раз, Севастополя – в 21 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС предусматривали, в частности, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют следующие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;