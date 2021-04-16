НКРЕКП покриває корупційні схеми на десятки мільйонів гривень, – Кучеренко

Тарифна комісія НКРЕКП спотворила правила роботи ринку електроенергії в інтересах обмеженого кола посередників, які збагачуються на перепродажі електроенергії держкомпаніям по завищеній ціні.

Про це під час виступу в Верховній Раді 15 квітня заявив перший заступник комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Аналіз показує, що на одній оборудці, завдяки правилам роботи ринку, який кришується Національною комісією з регулювання енергетики заробили десятки мільйонів гривень. В чому ця оборудка? Купили сотні мільйонів кВт/год на київських ТЕЦ за ціною 1 грн 25 коп. і перепродали державній компанії "Укрзалізниця" по ціні 1 грн 65 коп – 30% навару", - повідомив Кучеренко.

Збитки держкомпанії "Укрзалізниця" від цієї схеми, в якій фігурують наближені до керівництва НКРЕКП трейдери, оцінюється НАБУ в 1,94 млрд грн.

"Десятки мільйонів заробили посередники. Так ось куди уходять гроші. Ось де треба шукати резерв і для того дійсно зменшувати ціни і тарифи на електроенергію. А хто ж кришує цей ринок? А це Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг", - наголосив Кучеренко.

За його словами, замість відставки і притягнення до відповідальності через нанесення збитків державним інтересам, члени НКРЕКП два тижні тому виписали 1,5 млн грн премії.

"Вони призначили собі премії – півтора мільйони гривень за перший квартал. А які у них доходи були за минулий рік – по два мільйони гривень в середньому. А з чого платяться ці доходи, шановні українці? З наших з вами платіжок. Розумієте? Ми з вами заплатили за це нікчемне регулювання", - підсумував Кучеренко.