НКРЕКП має негайно припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, – Гончаренко

Марія Шевчук Економіка 15:22, 16.04.2021

НКРЕКП повинна невідкладно заборонити імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі, як це передбачено прийнятим напередодні законопроектом.

Про це заявив народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко.

"Верховна Рада прийняла законопроект, який дає можливість зупинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. 296 голосів за. Зеленський повинен негайно підписати закон, а НКРЕКП припинити цей ганебний імпорт", - заявив Гончаренко.

Він додав, що імпорт російсько-білоруської електроенергії тільки з початку цього року обійшовся країні в 1 млрд грн.

"Навіть 15 квітня, коли Путін уже стягнув до кордону тисячі танків і погрожує вторгненням, у Зеленського не посоромилася оплатити нові поставки. Мільярд гривень, які українські споживачі заплатити Путіну і Лукашенку на совісті Зеленського і його зеленої монобільшості", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

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