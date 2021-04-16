НКРЭКУ должна немедленно остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, – Гончаренко

НКРЭКУ должна безотлагательно запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, как это предусмотрено принятым накануне законопроектом.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook.

"Верховная рада приняла законопроект, который дает возможность остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси. 296 голосов за. Зеленский должен немедленно подписать закон, а НКРЭКУ прекратить этот позорный импорт", - заявил Гончаренко.

Он добавил, что импорт российско-белорусской электроэнергии только с начала этого года обошелся стране в 1 млрд грн.

"Даже 15 апреля, когда Путин уже стянул к границе тысячи танков и угрожает вторжением, у Зеленского не постеснялась оплатить новые поставки", - подытожил Гончаренко.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, затраты на импорт превысили 950 млн грн.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.