Нафта може впасти до $30: у Росії різко погіршили прогнози

У Росії фахівці прогнозують, що вже в першому кварталі 2021 року ціни на нафту впадуть до 30 доларів за барель.

До цього експерти робили оптимістичні прогнози і в грудні очікували зростання цін до 60 доларів. Про це повідомляють "Известия".

"Думаю, що в I кварталі наступного року ми зіткнемося з розвитком негативного сценарію на світових ринках. Ризики зростуть, ринки активів підуть униз, зокрема й нафта. Можна припустити, що ціни знову швидко впадуть до рівня 30–35 доларів за барель", – заявив провідний аналітик QBF Олег Богданов.

За його словами, головна причина майбутнього падіння вартості сировини – пандемія коронавірусу.

"У Європі, США та інших країнах знову почали вводити обмеження, оголошувати локдауни. Погіршила загальну ситуацію інформація про мутації коронавірусу у Великобританії. Ціни на нафту знову почали падати", – резюмував експерт.

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