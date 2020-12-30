Нафта може впасти до $30: у Росії різко погіршили прогнози
У Росії фахівці прогнозують, що вже в першому кварталі 2021 року ціни на нафту впадуть до 30 доларів за барель.
До цього експерти робили оптимістичні прогнози і в грудні очікували зростання цін до 60 доларів. Про це повідомляють "Известия".
"Думаю, що в I кварталі наступного року ми зіткнемося з розвитком негативного сценарію на світових ринках. Ризики зростуть, ринки активів підуть униз, зокрема й нафта. Можна припустити, що ціни знову швидко впадуть до рівня 30–35 доларів за барель", – заявив провідний аналітик QBF Олег Богданов.
За його словами, головна причина майбутнього падіння вартості сировини – пандемія коронавірусу.
"У Європі, США та інших країнах знову почали вводити обмеження, оголошувати локдауни. Погіршила загальну ситуацію інформація про мутації коронавірусу у Великобританії. Ціни на нафту знову почали падати", – резюмував експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У березні 2020 року країни – учасники ОПЕК не змогли продовжити домовленості з видобутку. У результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року й побили рекорди 18-річної давності.
Країни ОПЕК+ у підсумку домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набула чинності з 1 травня.
На початку листопада видання Wall Street Journal повідомило, що у світі через новий коронавірусний локдаун знову почав падати попит на нафту. Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК стали обговорювати нові можливі скорочення видобутку.