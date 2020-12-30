Нефть может упасть до $30: в России резко ухудшили прогнозы

В России специалисты прогнозируют, что уже в первом квартале 2021 года цены на нефть упадут до 30 долларов за баррель.

До этого эксперты делали оптимистичные прогнозы и в декабре ожидали рост цен до 60 долларов. Об этом сообщают "Известия".

"Думаю, что в I квартале следующего года мы столкнемся с развитием негативного сценария на мировых рынках. Риски вырастут, рынки активов пойдут вниз, в том числе и нефть. Можно предположить, что цены снова быстро упадут к уровню 30–35 долларов за баррель", – заявил ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

По его словам, главная причина грядущего падения стоимости сырья – пандемия коронавируса.

"В Европе, США и других странах снова начали вводить ограничения, объявлять локдауны. Ухудшила общую ситуацию информация о мутации коронавируса в Великобритании. Цены на нефть снова начали падать", – резюмировал эксперт.

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