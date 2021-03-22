Литва вимагає санкцій проти покупців струму Білоруської АЕС, серед них 'Інтепрайп' Пінчука, – експосол

Литва домагається запровадження міжнародних санкцій проти Білоруської АЕС та її контрагентів, серед яких можуть виявитися українські компанії-імпортери.

Про це повідомив колишній посол Литви в Україні Пятрас Вайтекунас в ефірі "Україна24".

"Я не тільки дуже сподіваюся (на введення санкцій, - ред.), але я знаю, що Литва дуже багато працює в цьому напрямку. Чи буде результат - я сподіваюся, що буде", - повідомив він.

Він зазначив, що цивілізовані країни не повинні купувати ядерну енергію з електростанції в Островці, оскільки ця станція небезпечна.

"Ми не повинні піднімати ядерну електричну енергію з Білорусі, з Островецької ядерної станції, тому що ця станція не безпечна. І головне - не пропускати цю електроенергію в Європу. Потрібно просто бойкотувати й блокувати це", - зазначив він.

Нагадаємо, 19 березня президент Литви Гітанас Науседа під час виступу у Верховній раді закликав Україну припинити імпорт електроенергії з Білоруської АЕС.

Напередодні про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Як раніше писало РБК-Украина, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перших два місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн. Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.