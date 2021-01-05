Курс гривні до долара просів на 20% у 2020 році

Роман Груша Економіка 10:44, 5.01.2021

Офіційний курс гривні щодо долара за підсумками 2020 року просів на 19,33% – з 23,69 до 28,27 грн/$.

У такий спосіб за рік українська валюта подешевшала на 4 гривні 58 копійок. Про це свідчать дані Національного банку України.

Водночас офіційний курс гривні до євро просів на 31,49% – з 26,42 до 34,74 грн/€.

У такий спосіб за рік українська валюта подешевшала на 8 гривень 32 копійки.

Гривня подешевшала на 4 гривні 58 копійок
НБУ

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар

Прогноз за курсом МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. В середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.

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